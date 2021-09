'바닷물→수소 연료' 선박 세계 최초 상용화 한다

한국재료연구원-부산대-현대중공업 업무협약 체결

[아시아경제 김봉수 기자] 우리나라에서 세계 최초로 바닷물을 이용해 수소를 만들어 선박 엔진용 연료로 사용하는 사업이 본격 추진된다.

한국재료연구원(KIMS)은 6일 ㈜현대중공업 엔진기계사업부, 부산대학교와 그린수소생산시스템 및 친환경기술 공동 개발에 대한 업무 협약을 체결했다.

이들 3개 기관은 현재 수소연료 시장에 나와 있는 수전해 시스템이 담수를 이용하고 있는 반면 해수를 이용한 수소생산시스템 세계 최초 개발 및 상용화에 협력하기로 했다. 대학의 원천기술, 국책연구기관의 상용화기술, 산업체의 사업화기술을 한데 모아 그린수소 생산기술, 선박용엔진, 친환경 에너지, 성능향상을 위한 핵심기술 등을 공동 개발할 것을 목적으로 한다.

구체적으로 부산대는 수전해시스템의 핵심 기술은 전극촉매기술을 보유하고 있다. 재료연은 비귀금속 기반의 음이온 교환막 해수 수전해 기술을 개발한 바 있다. 현대중공업은 선박 엔진 개발의 경험을 갖고 있다.

재료연은 개발된 전극촉매를 기반으로 상용화 및 대형화하는 기술과 실증을 담당한다. 현대중공업은 사내잉여전력을 활용한 MW급 그린수소 생산시스템의 실증과 상용화를 주도한다. 부산대는 유럽의 수전해시스템을 능가하는 고효율, 저가형 촉매 원천기술 개발에 나선다.

세 기관은 원천기술 개발과 더불어, 대학, 연구기관에서 훈련된 연구인력을 배출하고 이 인력을 산업계에서 채용하는 선순환 구조를 함께 구축할 예정이다.

