창원대학교, 2022학년도 수시모집 온라인 원서접수 … 전체정원 72% 수시로 선발

10일부터 14일까지

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교는 10일부터 14일까지 2022학년도 수시모집 원서접수를 한다고 2일 밝혔다.

창원대는 2022학년도 입학전형에서 전체 선발인원 1968명 중 72%인 1418명을 수시모집으로 선발한다.

수시모집 전형 중 학생부교과의 학업성적 우수자 전형을 통해 가장 많은 학생인 총 524명을 선발한다.

다음으로 부산·울산·경남 지역 소재 학생들이 선발 대상인 지역인재전형을 통해 278명, 학생부종합의 일반전형을 통해 194명을 선발할 계획이다.

위 전형 중에 수능 최저학력기준이 적용되는 전형은 학업성적 우수자 전형과 지역인재전형이다.

학생부교과전형 선발방법은 교과성적 90%+출결 성적 10%다. 교과성적은 1학년 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 전 과목이 반영되며, 2~3학년은 국어, 수학, 영어와 사회(인문사회계열) 또는 과학(자연계열) 전 과목이 반영된다.

학생부종합전형은 1단계 서류평가와 2단계 면접 평가로 구성돼 있다. 서류평가는 지원자의 학교생활기록부와 자기소개서가 바탕이 된다.

본인이 지원하고자 하는 대학 및 학과 등의 홈페이지에 공개된 자료를 통해 교육목표, 교육과정 등의 정보를 반드시 확인해야 한다.

원서는 온라인을 통해서만 접수하며, 수시모집 관련 전형별 세부 내용은 입학 안내 홈페이지에서 확인하거나 창원대 입학본부로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr