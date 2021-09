[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 1,800 등락률 -5.33% 거래량 2,526,161 전일가 33,800 2021.09.02 11:11 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정질병청, 내년 예산 5조1362억… 83%가 코로나19 대응 투입진원생명과학, DNA백신 흡인작용 피내접종기 ‘Gene-Derm’ 개량 특허 출원 close 은 자회사 VGXI가 지분을 통한 자금을 조달하기 위해 JP모건을 주간사로 선정했다고 2일 밝혔다.

회사 측은 “VGXI는 현재 미국 텍사스주 콘로시에 신규1공장 건설을 진행하고 있으며 내년 1분기에 완공 및 적격성 평가 완료를 계획하고 있다”고 말했다.

이어 “이번 조달되는 자금은 최근 수요가 급증하는 플라스미드DNA 및 mRNA 생산 능력을 최대한 높이기 위해 신규 2공장 건설에 투입하고 신규 3공장 건설도 추진하고 있다”고 밝혔다.

