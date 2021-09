울산교육청, 사립유치원 현장 컨설팅 … 회계운영 투명·책임감 있게 지원

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산시 교육청은 사립유치원 25개원을 대상으로 유치원 현장 컨설팅을 8월 31일부터 11월 25일까지 실시한다.

사립유치원이 교육기관으로서의 책무성과 신뢰성을 확보하기 위해서는 투명하고 책임 있는 회계 운영이 꼭 필요하다.

이번 컨설팅은 예결산 분석 결과를 바탕으로 선정된 25개원을 사립유치원 에듀파인 TF팀 12명, 교육청 에듀파인 지원센터 직원 6명이 2인 한 조로 편성해 유치원당 총 6회씩 방문해 실시한다.

현장 컨설팅에서는 회계 데이터 품질향상을 위해 예산 편성 오류 수정, 결산 분석에 따른 오류 안내, 수입 지출 처리 등을 안내할 예정이다.

한편 울산시 교육청은 사립유치원의 효율적이고 투명한 회계업무 추진을 지원하기 위해 1월에 ‘2021학년도 재정업무 매뉴얼’을 제작해 보급했다.

