규제에 금리까지 ↑…취약계층 급전 창구 '카드론'도 막히나

카드론 급증 속 금리 속속 인상

저신용자 등 대출길 더 좁아져

[아시아경제 김효진 기자] 돈 빌릴 곳이 없는 중·저신용자들이 주로 이용하는 카드론이 올해 급증한 것으로 나타났다. 금융당국의 가계대출 규제로 은행 대출 문턱이 높아지면서 중·저신용자들은 물론 고신용자들까지 카드론으로 급전을 동원한 것으로 풀이된다.

하지만 가계대출 옥죄기가 2금융권까지 전방위로 확산될 예정인 데다 풍선효과를 차단하기 위해 카드사들이 일제히 카드론 금리를 올리면서 취약차주를 중심으로 부실이 커질 가능성이 제기된다.

1일 금융권에 따르면 신한ㆍ삼성ㆍ국민ㆍ현대ㆍ롯데ㆍ하나ㆍ우리 등 7개 전업 카드사의 지난달 말 표준등급 기준 카드론 평균금리(운영가격)는 12.66~13.96%로 집계됐다. 평균 13.1%로, 전월(12.95%)보다 0.15%포인트 높아졌다.

금융권 관계자는 "은행 대출규제가 지속되면서 대출수요가 2금융으로 몰리는 ‘풍선효과’를 억제하려는 움직임으로 볼 수 있다"고 설명했다.

김한정 더불어민주당 의원이 금융감독원에서 받은 자료를 보면 신한ㆍ삼성ㆍKB국민ㆍ현대ㆍ롯데 등 5개 카드사의 지난 6월 말 카드론 잔액은 27조9181억원으로 지난해 같은 시기에 견줘 약 15%(3조6456억원)나 불어났다.

7개 카드사의 올 1분기 카드론 잔액 또한 33조1788억원으로 전년 동기 대비 9.5%(2조8740억원) 많아졌다.

카드론은 은행 대출이 상대적으로 어려운 저신용자 등 금융 취약계층이 주로 이용하는 고금리 상품이다. 카드론 잔액이 증가했다는 건 코로나19 등의 여파로 서민 계층의 급전 수요가 그만큼 많이 늘었고, 이들의 은행 대출 접근성은 낮아졌다는 의미다.

이런 상황에서 카드론 금리가 인상됐기 때문에 취약계층의 자금융통 통로는 한층 더 비좁아진 것으로 해석할 수 있다. 카드론 금리는 당분간 계속 올라갈 것이란 관측이다.

높은 금리 탓에 부실의 위험이 은행 대출보다 큰 만큼 대출 총량관리에 팔을 걷은 금융당국의 관리가 더 강해질 수 있어서다.

당국 관리 속 금리 더 오를 수

카드업계 관계자는 "당국의 방침과 상반기 대출 증가추세 등을 종합적으로 고려해 모니터링을 강화할 수밖에 없다"면서 "일단 올해 연말까지는 이런 기조가 이어질 것 같다"고 설명했다.

카드론 이용자 다수가 다중채무자인만큼 기준금리 인상 등에 맞춰 더 예민한 관리가 불가피하다는 지적도 나온다. 차주의 상환능력 약화로 대출이 부실화할 가능성이 높아서다. 일부 카드사는 이에 따라 대출 한도를 차주의 연소득 이내로 줄이는 등의 방안을 시행하기 위한 전산 작업도 진행중이다.

업계 관계자는 "기존의 수요 외에 젊은층의 ‘빚투(빚 내어 주식투자)’, ‘영끌(영혼까지 끌어모아 내집마련)’ 등의 수요가 맞물려 카드론에 대한 주목도가 더 높아진 것으로 보인다"고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr