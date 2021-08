아이오페, 인스타그램 방탈출 게임 이벤트 ‘미래연구소’ 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 아모레퍼시픽의 화장품브랜드 아이오페가 인스타그램 방탈출 게임 이벤트 ‘미래연구소’를 진행한다고 1일 밝혔다. 아이오페 공식 인스타그램으로 접속해 ‘미래연구소’ 피드나 스토리를 통해 게임에 참여할 수 있다.

미래연구소는 MZ세대에게 인기 많은 방탈출 게임을 인스타그램에 구현해 온라인 공간에서 경험할 수 있도록 했다. 게임 내용은 수상한 미래연구소에 숨겨진 비밀을 파악하고 ‘아이오페 랩’을 탐험하는 형식으로 구성했다. 참가자들은 단서를 찾아 문제를 풀면서 다음 장소로 넘어갈 수 있다.

아이오페는 마지막 방까지 도착해 미래연구소를 탈출하고 인증을 완료한 참가자들을 대상으로 다양한 선물을 준비했다. 선착순 900명에게 아모레퍼시픽몰에서 ‘아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1% 링클 제로 세트’ 구매 시 추가 혜택을 주는 쿠폰을 증정한다.

1일부터 한정 판매하는 아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1% 링클 제로 세트는 기존 ‘아이오페 레티놀 엑스퍼트 0.1% 본품(30ml)’에 20ml 증정품과 ‘바이오 컨디셔닝 에센스 3-펩타이드 (48ml)’를 추가로 구성한 세트다. 가격은 본품(30ml) 가격과 동일하다.

또 추첨을 통해 아이패드 프로 3세대, 다이슨 에어랩, 닌텐도 스위치, 애플워치6 등을 제공한다. 중간 중간에 숨겨진 비밀의 방에 댓글을 달면 참여할 수 있는 추가 미니 이벤트들도 있어 재미를 더한다.

