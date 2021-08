렉서스 '2021 드라이브 세이프, 드라이브 어게인' 캠페인 실시

[아시아경제 이창환 기자] 렉서스코리아는 30일부터 다음달 18일까지 전국 렉서스 공식 딜러 서비스 센터에서 ‘2021 드라이브 세이프, 드라이브 어게인(Drive Safe, Drive Again)’ 서비스 캠페인을 실시한다고 밝혔다.

이번 캠페인 기간 중 하이브리드 메인 배터리, 브레이크 패드 및 디스크, 엔진오일(0W-40에 한함), 에어컨 필터, 유상 정기 점검, 롱 마일리지 안심 패키지 등에 대해서는 부품 가격 및 공임의 10% 할인 혜택을 제공하고 타이어 구매 시에는 기존 6개월의 안심보장 서비스를 1년으로 연장한다.

30만원 이상의 유상 정비 고객에게는 차량용 방향제를, 50만원 이상의 경우에는 30일 공식 출시하는 뛰어난 엔진 내부 세정력으로 연소효율 향상을 도모하는 렉서스 인젝터 클리너도 증정한다. 전국 31개의 렉서스 공식 딜러 서비스 센터를 방문하는 고객들에게는 하이브리드 시스템 무상 점검과 함께 차량 살균 소독 서비스를 무상으로 제공한다.

이병진 렉서스코리아 상무는 “다가오는 가을을 맞이하여 안전하고 편안한 차량 운행을 위해 이번 캠페인을 마련했다”며 “특히 주행거리가 높은 차량을 보유한 고객들에게 도움이 되는 롱 마일리지 안심 패키지 할인 등 다양한 혜택을 받아 보시길 바란다”고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr