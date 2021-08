진중권, '난민 반대' 조경태에 "쓰레기" 비난 이어 "홍준표도 같은 생각인가"

[아시아경제 김서현 기자] 조경태 국민의힘 의원이 아프가니스탄 난민 국내 수용을 반대하고 나선 가운데 진중권 전 동양대 교수가 같은 당 대권 주자인 홍준표 의원에게 입장을 밝히라고 요구했다.

진 전 교수는 30일 페이스북에 '조경태 "아프간 난민 중 탈레반 있을 수도"…진중권 "이런 쓰레기"'라는 제목의 기사를 공유하며 "조경태의 얘기, 반박을 하려고 해도 견적이 안 나온다. 한 마디 더 하면 조목조목 씹어드리죠"라고 말했다.

이어 "그건 그렇고 혹시 홍준표 후보도 같은 생각이냐"며 "이분을 선대본부장에 임명한 홍 후보의 해명을 기다린다"고 밝혔다. 홍 의원 캠프에서 공동선거대책위원장을 맡고 있는 조 의원이 난민 수용에 공개적으로 반대한 만큼 후보도 직접 입장을 밝히라고 요구한 것이다.

진 전 교수는 29일에도 아프가니스탄 난민 수용에 반대한 조 의원을 겨냥해 "이런 쓰레기는 어디에 갖다 버려야 하나? 탈레반과 협상해서 난민과 (조 의원을) 교환했으면 좋겠다"고 강도 높게 비판했다.

앞서 조 의원은 정부의 아프가니스탄 현지 조력자 국내 이송 계획 '미라클 작전'이 알려진 지난 25일 "미군조차 (한국 내) 난민수용 계획을 폐기한 상황에서 수송기까지 보내 난민을 데리고 오겠다는 문재인 정부를 이해할 수 없다"는 내용의 성명서를 발표했다.

그는 "우리나라에 협력했기 때문에 데려온다는 400명의 아프간인 중 탈레반과 연계된 자가 없다고 확신할 수 있는가"라며 "30만명에 달하는 탈북민들도 수용하지 못하면서 종교도 문화도 완전히 다른 이슬람 난민을 단지 인도주의적인 이유로 수용한다는 것은 도저히 납득이 되지 않는다"고 주장했다.

한편 외교부는 지난 27일 '미라클 작전'을 추진해 아프가니스탄에서 대한민국 정부 활동을 지원한 협력자와 그 배우자, 자녀 등 380여 명을 국내 이송했다. 당시 최종문 외교부 2차관은 "이들은 난민이 아니라 특별공로자로서 국내에 들어오는 것"이라고 강조했다.

