[아시아경제 황준호 기자] 녹십자는 28일 "동아일보에서 보도한 'GC녹십자 얀센 백신 위탁생산 논의'에 대한 기사 내용에 대해 현재 확정된 바 없다"고 공시했다. 회사 측은 이어 "이와 관련해 추후 확인이 가능한 시점 또는 1개월 이내에 재공시 하겠다"고 했다.

