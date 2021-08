스킨십 키우는 중국 "탈레반과 원활하게 소통 중"

[아시아경제 김혜민 기자] 연일 탈레반 포용 메시지를 내놓는 중국이 탈레반과 원활하게 소통하고 있다고 25일 밝혔다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 "중국은 탈레반측과 원활하고 효과적인 소통과 협상을 하고 있다"고 말했다.

앞서 왕위 아프가니스탄 주재 중국대사 일행은 전날 카불에서 탈레반 고위인사 압둘 살람 하나피가 이끄는 대표단과 만나 아프간 정세 등을 논의한 바 있다.

회담 내용을 소개해달라는 요청에 이 같이 답한 왕 대변인은 "카불은 자연스럽게 양국이 모든 종류의 중요한 문제를 논의하는 중요한 플랫폼이자 통로"라고 덧붙였다.

그러나 탈레반측과의 회담 내용에 대해선 설명을 피했다.

왕 대변인은 이어 "중국은 아프간의 주권 독립과 영토 보전을 존중하고 아프간 내정에 간섭하지 않으며, 아프간 인민에 대한 우호정책을 견지한다"며 "아프간과의 우호협력 관계를 발전시키고, 아프간의 평화와 재건에 건설적인 역할을 하기를 원한다"고 말했다.

중국은 서방 대부분 국가가 카불 대사관을 폐쇄하고 외교관을 철수시킨 것과 달리 러시아와 함께 대사관을 유지하고 있다. 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이날 전화 협의를 통해서도 공조의 뜻을 확인한 바 있다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr