[단독]에스엠, 라이크기획 흡수합병 후 지분 매각 "새주인 맞는다"

라이크기획 흡수합병+지분 20% 이상 매각 동시 진행

카카오엔터테인먼트 보다 CJ ENM 새주인 가능성 농후

매각규모 7500억 예측 "가격협의 성공시 두달내 딜 종료"

단독[아시아경제 이선애 기자] 에스엠(SM엔터테인먼트)이 '새주인 찾기'에 본격적으로 뛰어들었다. 최대주주인 이수만 총괄 프로듀서의 지분 100% 회사인 라이크기획을 흡수합병하고, 이 총괄 프로듀서의 지분(18.72%)을 포함한 총 지분 20% 이상을 매각하기로 해 사실상 '딜(거래)' 판이 커졌다. 거래가 성사되면 에스엠의 경영권이 바뀐다. 새주인은 CJ ENM이 될 것으로 보인다.

25일 IB(투자은행)업계에 따르면 에스엠은 라이크기획을 흡수합병 후 이 총괄 프로듀서의 지분 18.72%와 기타 지분 5%가량 등 총 20% 이상 지분을 매각하기로 했다. 현재 기준으로 이 총괄 프로듀서가 보유한 지분 가치는 3000억원 수준. 라이크기획 합병 후 기타 지분까지 하면 매각가는 커질 수밖에 없다. 시장은 7500억원을 예상한다. 이렇게 되면 에스엠의 기업가치는 4조2000억원으로 껑충 뛴다.

프로듀싱 업무 등을 담당하는 라이크기획은 이 총괄 프로듀서가 지분 100%를 보유한 회사다. 2019년 당시 에스엠 지분을 보유하고 있는 KB자산운용이 공개 주주 서한을 통해 라이크기획을 에스엠에 합병하라고 요구했었다. 등기임원도 아닌 창업자 이 총괄 프로듀서가 지분 100%를 소유한 라이크기획을 통해 음악 자문 등을 명목으로 연간 100억원 이상 받아 가면서 배당은 하지 않아 일감 몰아주기 논란의 대상이 된다는 판단에서다. 그러나 에스엠은 라이크기획과의 합병안을 끝내 거절하면서 잡음이 일었다. 2019년 당시 회계법인에서는 라이크기획의 기업가치를 약 1000억원에 달한 것으로 분석했다.

IB업계 관계자는 "이 총괄 프로듀서가 경영권 승계를 하지 않고 에스엠의 경쟁력을 키워줄 회사에 지분을 전량 매각하려는 의지가 강하다"면서 "매각 거래는 라이크기획 흡수합병과 동시에 진행되며, 가격에 대한 이해관계만 맞으면 두달 이내 딜은 종료될 것"이라고 전했다.

인수는 사실상 카카오엔터테인먼트와 CJ ENM의 2파전이다. 다만 이 총괄 프로듀서의 의지는 CJ ENM에 더 기울어져 있다. 1995년 이 총괄 프로듀서가 설립한 에스엠은 국내 대형 엔터테인먼트 기업 중에서도 오너 색채가 강한 곳으로 유명하다. 사실상 에스엠을 시작으로 케이팝(K-POP) 기획사 개념이 처음으로 정립됐고, 이 총괄 프로듀서 역시 직원들로부터 '이수만 선생님' 혹은 '이수만 회장님'으로 불리면서 26년여 간 오너십을 유지하고 있다. 에스엠에 대한 애정이 강한 만큼 그는 에스엠을 잘 성장시킬 수 있는 기업에 매각을 원한다. 때문에 카카오엔터테인먼트 보다 CJ ENM에 가능성이 열려 있다는 분석이 나온다. 이미 이미경 CJ 부회장과 이 총괄 프로듀서가 접촉도 한 것으로 전해진다.

IB업계 관계자는 "에스엠에 대한 이 총괄 프로듀서의 애정이 상당하므로 지분 매각은 조심스럽고 신중하게 이뤄질 것"이라며 "CJ ENM 입장에서도 최대 규모의 거래가 될 가능성이 커 신중한 딜이 될 것"이라고 전했다.

CJ ENM이 매수자가 되기 위해서는 공정거래법상 자회사·손자회사 지분 의무 보유 비율(상장사 20%·비상장사 40%)을 충족해야 한다. 지주사 CJ의 자회사인 CJ ENM이 손자회사가 될 에스엠 지분을 20% 이상 확보해야 해야 한다는 의미다. 수천억원에 달하는 매각 자금과 인수 회사와의 시너지 등의 가치를 신중하게 따져보고, 결정을 내리면 재원 마련에 대한 시간도 필요하다.

CJ ENM 입장에서 에스엠은 매력적인 매물이다. 자사의 제작 역량과 에스엠이 보유한 아티스트 및 지식재산권(IP)을 결합, 막대한 시너지를 창출할 수 있다. 다만 매각가 측면에서는 이견이 쉽사리 좁혀지지 않으면 딜 종료까지 시간이 길어질 수 있다.

IB업계 관계자는 "CJ ENM과 물밑 협상이 진행되고 있으며, CJ ENM 역시 관심을 많이 보이고 있는 사실이지만 결국 3000억원 이상을 투입하는 것은 CJ ENM 입장에서도 최대 거래가 되는 인수·합병(M&A)이기 때문에 신중할 수밖에 없다"면서 "매각가 등에서 이견이 좁혀지지 않는다면 사실상 거래는 불발돼 에스엠의 새주인 찾기는 지루한 여정을 할 수도 있다"고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr