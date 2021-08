[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현진소재='반기 검토의견 부적정 사실확인' 공시에서 감사의견 '의견거절'로 상장폐지사유가 발생, 다음달 13일까지 이의신청이 없는 경우 상장폐지절차 진행 예정.

◆ 지스마트글로벌=당사 주주인 김의재외 23명이 제기한 '신주발행금지등 임시의 지위를 구하는 가처분신청'으로 인해 30억원 규모의 유상증자 결정을 철회한다고 공시.

◆ 휴먼엔=인피니엄인베스트먼트 주식회사가 수원지방법원 성남지원에 의결권행사금지 가처분신청을 제기했다고 공시.

◆매일유업=헬스앤뉴트리션판매사업부분을 물적분할해 매일헬스앤뉴트리션주식회사를 세우기로 했다고 공시.

◆ 로보티즈=주가안정 및 주주가치제고를 위해 30억원 규모로 자사주취득 신탁계약을 체결하기로 결정했다고 공시.

◆ 이퓨쳐=주가안정 및 주주가치 제고를 위해 10억원 규모로 자사주취득 신탁계약을 체결했다고 공시.

◆ 에코플라스틱=아이아제사차유안회사의 채무금액을 169억원 규모로 보증하기로 결정했다고 공시.

◆ 코아시아옵틱스=본점 소재지가 경기도 용인시에서 경기도 화성시 동탄첨단산업1로로 변경됐다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr