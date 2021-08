허태수 GS 회장 상반기 보수 16억원

[아시아경제 황윤주 기자] 허태수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 그룹 회장이 올해 상반기 보수로 약 16억원을 받았다.

20일 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 그룹의 반기보고서에 따르면 허 회장은 그룹 지주회사인 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 로부터 급여 12억5400만원, 상여 3억7600만원 등 16억3000만원을 받았다.

허창수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 그룹 명예회장의 막냇동생인 허태수 회장은 지난해 취임 후 상반기에만 10억8800만원을 받았는데, 올해는 이보다 5억4000만원 가량 늘었다.

홍순기 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 사장은 급여와 상여를 합쳐 상반기에 총 6억1800만원을 수령했다.

GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 그룹은 직위별 임원 연봉 테이블에 따라 기본급을 지급했으며, 당기순이익 등의 지표와 국내외 경기, 경쟁사 대비 성과, 위기 대응 능력 등을 종합적으로 고려해 연간 급여의 150% 이내에서 상여금을 지급했다고 설명했다.

한편 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 그룹 명예회장인 허창수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,400 전일대비 700 등락률 -1.75% 거래량 220,056 전일가 40,100 2021.08.20 15:30 장마감 관련기사 GS 2분기 영업익 4855억원…전년比 209%↑'조정장세' 어닝 서프라이즈 가능성 높은 종목은…"실적은 주가 배신하지 않는다"GS, 휴젤 인수 추진 관련 "현재까지 확정된 바 없다" close 건설 회장은 상반기에 급여 11억4400만원, 상여 14만5700만원 등 26억100만원을 받았다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr