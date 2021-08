최태원 SK 회장, 상반기 보수 38억원

SK하이닉스서 받은 25억은 '반납'

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK 그룹 회장이 올 상반기 계열사로부터 총 38억원의 보수를 받은 것으로 나타났다.

SK와 SK하이닉스 반기보고서에 따르면 최 회장은 SK와 SK하이닉스로부터 각각 25억9000만원과 12억5000만원을 수령해 총 38억4000만원을 보수로 받았다.

최 회장은 SK로부터 급여 15억원과 상여 10억9000만원을, SK하이닉스에서는 급여는 받지 않고 상여만 12억5000만원을 지급받았다. 당초 최 회장은 올해 SK하이닉스에서 약 25억원의 연봉을 받을 예정이었으나, 최 회장이 급여 반납을 선언하면서 급여를 지급하지 않았다.

앞서 최 회장은 SK하이닉스에서 성과급 관련 불만이 나오자 SK하이닉스로부터 받은 연봉을 모두 반납하겠다고 약속한 바 있다.

SK는 조대식 SK 수펙스추구협의회 의장에게 급여 10억원, 상여 42억4500만원 등 총 52억4500만원을 지급했다. 장동현 사장은 37억8200만원을, 박성하 사장은 14억8000만원을 보수로 받았다. 박성욱 SK하이닉스 부회장은 상여 13억5400만원 등 19억5500만원의 보수를 받았다. 이석희 SK하이닉스 사장은 상여 11억7200만원을 포함해 18억6000만원을 보수로 수령했다.

