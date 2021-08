합천군, 내 아이 성교육 어떻게 할까?…부모 맞춤형 성교육 진행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군 건강가정다문화가족지원센터에서는 지난 19일 아동 청소년기 자녀를 둔 부모 10명을 대상으로 ‘내 아이 성교육 어떻게 할까?’라는 주제로 성교육을 진행했다.

이번 프로그램은 최근 인터넷 발달로 자녀들이 쉽게 성 관련 영상과 자료들을 접하게 되고 다양한 성범죄에 노출됨으로써 가정 내 올바른 성교육의 필요성이 커짐에 따라 아동 청소년기 자녀에게 건강한 성 인식을 심어주기 위해 계획됐다.

이날 교육은 문남희 MNH상담심리센터 센터장의 음란물 예방법, 성폭력 예방법, 성조숙증 등의 강의로 진행됐다. 특히 사전에 참여자들의 질문을 받아 일대일 맞춤형 답변을 해줌으로써 그동안 답답했던 부모의 고민을 해결했다.

전덕규 노인아동여성과장은 “이번 프로그램을 통해 가정 내 부모의 자연스러운 성교육으로 자녀가 올바른 성 인지 감수성을 갖춘 건강한 자녀로 성장할 수 있도록 돕는 기회가 되기를 바란다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr