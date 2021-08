[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라의 치명적인 뒤태가 공개됐다.

최근 클라라는 자신의 인스타그램에 "Black and white with redlips"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 홀터넥 스타일의 의상을 입고 카메라를 바라보고 있다.

한편 클라라는 2019년 재미교포 사무엘 황과 결혼했으며 현재 중국에서 활동 중이다.

