현대차, SNS 홍보대사 'H-스타일리스트' 5기 모집

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차는 유튜브와 인스타그램 등 SNS(소셜네트워크서비스) 채널을 통해 현대차의 모빌리티 라이프를 홍보하는 ‘H-스타일리스트’ 5기를 모집한다고 11일 밝혔다.

현대차는 2018년부터 매년 ‘H-스타일리스트’를 모집해 온라인을 통한 교류에 익숙한 MZ세대들과의 소통을 강화해왔다.

이번 기수에 선발된 ‘H-스타일리스트’들은 오는 9월부터 약 3개월 간 활동하며 본인이 운영 중인 채널의 컨셉과 라이프 스타일에 맞춰 현대·제네시스 차량을 체험하고, 관련된 영상 및 이미지 컨텐츠를 업로드하는 미션을 수행하게 된다.

현대차는 참가자들의 선호를 적극 고려해 1인당 총 3대의 시승 차량을 지원하고, 월 활동비 지급 및 월 활동 우수자·최종 활동 우수자 대상 추가 포상, 영상 및 사진 관련 비대면 강의 6개월 수강 혜택 등을 제공한다.

아울러 참가자 전원을 대상으로 활동이 종료된 후에도 각종 시승·브랜드 프로모션 체험을 지원하는 등 추가적인 혜택 또한 제공할 예정이다.

‘H-스타일리스트’ 5기는 만 21세에서 29세 사이의 운전 면허를 보유한 유튜브 크리에이터 또는 인스타그램 인플루언서라면 누구나 현대차 홈페이지에서 지원 가능하다.

현대차 관계자는 “답답하고 제한된 일상이 매일이 되어버린 코로나 시대에, 자동차는 이동수단을 넘어 나만의 공간으로 그 의미와 쓰임새가 진화하고 있다”며 “이번 ‘H-스타일리스트’ 활동이 고객분들께서 현대차의 ‘모빌리티 라이프’를 경험하실 수 있는 색다른 기회가 되길 바란다”고 전했다.

