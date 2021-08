[세종=아시아경제 손선희 기자] 10일 수행직원이 코로나19 확진 판정을 받으면서 검사를 받고 자택에서 대기 중이던 구윤철 국무조정실장이 음성 판정을 받았다.

국무조정실은 이날 오후 출입기자단에 문자공지를 통해 "구 실장이 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았다"고 알렸다.

구 장관은 앞서 이날 오전 수행직원이 코로나19 확진 판정을 받으면서 모든 일정을 취소하고 자택에서 대기하며 이메일, 전화, 팩스 등을 통해 업무를 수행했다.

이미 코로나19 백신 접종을 완료한 구 장관은 역학조사결과 수동감시자로 분류됐다. 국무조정실 측은 "지침상 접촉을 최소화하고 방역수칙을 철저히 준수하는 것을 전제로 근무가 가능하다는 역학조사관의 통보를 받았다"고 전했다.

