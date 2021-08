[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 겸 스포츠트레이너 레이양이 비키니 자태를 뽐냈다.

지난 8일 레이양은 자신의 인스타그램에 "핫한밤. 비온다"는 글과 함께 일상 속 사진을 공개했다.

사진 속 레이양은 리본 모양의 빨간색 비키니를 입고 카메라를 바라보며 환한 미소를 짓고 있다.

이를 본 팬들은 "너무 예쁘세요", "사랑스러워요", "제 삶의 활력소"라며 뜨거운 반응을 보냈다.

