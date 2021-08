[아시아경제 지연진 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,350 전일대비 300 등락률 -0.89% 거래량 472,360 전일가 33,650 2021.08.10 12:40 장중(20분지연) 관련기사 [속보]KT, 2분기 영업이익 4758억… 전년比 38.5%↑성장 날개 단 KT, 통신 대장주 넘본다…4만원 돌파 질주'코로나19 피해' 서울 전통시장 상인들, 올레tv에 뜬다 close 는 올해 2분기 연결 매출액이 전년동기대비 2.6% 증가한 6조276억원을 기록했다고 10일 공시했다.

이 기간 영업이익은 38.5% 증가한 4758억원, 당기순이익은 77.4% 늘어난 3708억원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr