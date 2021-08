광주은행, 한국노총 광주지역본부와 ESG 포용금융 지원 MOU

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 6일 본점에서 한국노총 광주지역본부 산하 지회 노동자들을 위한 ESG 포용금융 지원 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약에 따라 광주은행은 한국노총 광주지역본부 산하 지회 노동자들을 대상으로 금융 및 자산컨설팅 등 금융교육과 개인별 3천만원 이내의 자금지원 등을 실시할 예정이다.

경제생활 안정과 경제자립을 위한 자산컨설팅 등 금융솔루션을 제공하는 금융교육도 실시하고, 2금융권 및 대부업 등 고금리대출을 사용하는 고객을 대상으로 CMS(신용관리서비스)를 통해 고금리대출 대환을 적극 실행, 신용점수 향상을 돕는 프로그램을 진행할 예정이다.

광주은행의 다양한 금융지원은 한국노총 광주지역본부 산하 지회 모든 노동자를 대상으로 실시함으로써 광주은행이 추진하는 ESG경영 정책의 핵심가치를 실현하고, 이로인해 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 노동자들에게 실질적인 도움이 전해질 것으로 기대된다.

송종욱 광주은행장은 "금융자산컨설팅 및 신용점수 향상, 적기 금융지원 등을 통해 코로나19 장기화로 지역경제 침체 및 어려움에 직면한 지역 노동자들의 위기 극복을 돕는데 적극 앞장서겠다"고 했다.

이어 "지역과의 상생, 지역민과의 동행을 기반으로 한 광주은행의 ESG 포용금융 실천에 책임을 다하여 광주·전남 대표은행으로서 지역과 상생발전을 이루는 녹색금융과 포용금융 확산을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

