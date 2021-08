진주시-참조은산부인과의원 ‘임신·출산 네트워크’ 업무 협약

예상치 못한 임신·출산 갈등 해결하기 위한 동반자 약속



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 건강가정지원센터는 4일 참조은산부인과의원과 ‘안전한 임신, 건강한 출산 네트워크’ 업무 협약식을 했다.

이날 협약식은 진주시가 추진하는 ‘임신·출산 갈등 상담사업’의 일환으로 예상하지 못한 임신과 준비되지 않은 출산으로 위기 갈등을 겪고 있는 청소년과 성인 및 가족들을 위해 마련됐다.

이번 협약으로 진주시건강가정지원센터와 지역의 전문 의료서비스 기관인 참조은산부인과가 연계해 안전한 임신과 출산을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고 상호 교류하고 협력해 나가기로 했다.

진주시 임신·출산 갈등 상담사업은 갑작스러운 임신과 출산에 따른 심리적 어려움에 대한 정서적인 지원 및 임신중지(낙태), 입양, 양육과 관련한 정보를 체계적으로 제공하는 상담 서비스로 부모교육 지원과 입소 시설을 비롯한 전문 지원기관과 사회복지서비스 기관 연계, 의료서비스 기관 연계와 동행 등을 지원하는 사업이다.

센터는 임신·출산 갈등 상담 서비스를 무료로 운영하고 있으며 상담 신청은 평일 오전 9시부터 오후 5시까지 면접 상담과 전화상담, 사이버상담(카카오 채널에서 ‘진주시 임신, 출산 고민 상담소’ 검색)이 가능하다.

센터 관계자는 “10대 비혼 청소년이나 비혼모의 경우 예상치 못한 임신으로 당혹스러움을 느끼고 어디에 도움을 호소해야 할지 몰라 혼자서 고민하는 경우가 많은데, 이번 협약으로 필요한 서비스를 받을 수 있기를 바란다”며 시민들의 적극적인 관심을 당부했다.

