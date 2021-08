비트코인 10일 연속 상승…5000만원 넘보나

이날 4947만원 기록하며 5000만원 턱밑까지 상승

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 10일 연속 올랐다. 이에 5000만원을 다시 넘을 수 있을 지 주목되고 있다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 1일 오후 4시42분 기준 비트코인은 전날 대비 0.84% 상승한 4834만원을 기록했다.

비트코인은 열흘 연속 오르면서 8년 만에 최장 상승 기록을 세우는 중이다. 지난달 31일(현지시간) 가상화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 비트코인은 지난달 21일부터 10일 동안 상승했다. 이는 2013년 이후 가장 오랫동안 상승한 기록이다. 올해 들어선 8일 연속(3월26일~4월2일) 오른 후 4월14일 사상 최고가 8199만원까지 상승한 바 있다.

이에 비트코인이 5000만원을 다시 돌파할 지 시장의 관심이 몰리고 있다. 이날 오후 12시57분 4947만원을 기록하며 5000만원 턱밑까지 올랐다. 4947만원은 이달 최고가이기도 하다. 비트코인이 가장 최근 5000만원을 기록한 것은 지난 5월21일이다. 미 나스닥에 상장된 가상화폐 거래소 코인베이스는 “가상화폐 시세 하락에 대한 두려움이 시장에서 없어진 것 같다”고 분석했다.

한편 비트코인은 가파르게 상승하고 있지만 국내 투자자들은 이전만큼 몰리지 않고 있다. 가상화폐 시황 중계사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 오후 5시9분 기준 국내 4대 가상화폐 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗)의 24시간 거래대금은 약 8조5412억원을 기록했다. 지난달 29일 4대 거래소의 거래대금은 약 13조160억원을 기록하는 등 하루에만 5조원 넘게 늘었지만 다시 잠잠해졌다. 국내 4대 거래소의 거래대금은 지난 5월7일 44조9716억원까지 불어난 바 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr