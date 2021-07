윤석열 "불확실성 없애고 정정당당하게…결정엔 몇 시간 걸리지 않았다"

[아시아경제 박철응 기자] 윤석열 전 검찰총장은 30일 국민의힘 입당 결정을 알리면서 "불확실성을 없애기 위해"라며 "정정당당하게 경선에 참여하겠다"는 뜻을 밝혔다. 결정에는 "몇시간 걸리지 않았다"고도 했다.

윤 전 총장은 이날 국민의힘 당사에서 가진 기자회견에서 "정권교체를 위해서는 제1야당에 입당을 해서 정정당당하게 초기 경선부터 시작을 해 가는것이 도리이고, 또 그렇게 함으로써 국민의힘이 국민들로부터 더 넓고 보편적인 지지를 받을 수 있는 것이라고 생각해서 오늘 입당을 결정하게 됐다"고 밝혔다. 지난달 말 정치 참여 선언을 한 이후 한달만이다.

그는 이어 "좀 더 다양한 국민들의 의견을 당적 없이 경청하는 시간을 갖고 싶었는데, 한달동안 많은 분들을 만나뵈니까 불확실성을 없애고, 제가 처음부터 생각한 나중에 하는 그런 참여말고 초기부터 가야 되겠다는 생각을 국민들께 빨리 알려드리고, 당적 가진 신분으로도 정권교체를 열망하는 분들의 넓은 성원과 지지를 받기 위해서 일할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 했다.

특정 정당에 소속돼 있지 않으면 그만큼 다양한 민심을 접할 수 있다는 생각으로 입당을 미뤄왔는데 불확실성이 오히려 안 좋은 영향을 미친다고 보고 결심을 내렸다는 것이다. 최근 여론조사에서 지지율이 하락세를 보이고 그 이면에는 국민의힘 지지층들의 이탈이 눈에 띄게 늘어나기도 했다. 그는 "결정한 지는 몇 시간 안 된다"고도 했다. 당초 계획과는 다른 결정을 했다는 얘기가 된다. 이준석 국민의힘 대표 등이 '8월 말 경선 버스는 예정대로 출발한다'는 등으로 입당을 압박해온 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 윤 전 총장 스스로 "정정당당하게"라는 표현을 쓴 것도 이런 맥락으로 보인다.

이날 입당 자리에는 이준석 대표가 지방 일정으로 함께 하지 못했다. 이에 윤 전 총장은 "이준석 대표와는 지난 일요일 회동 이후부터 교감을 가져왔기 떄문에, 오늘 지방 일정은 몰랐고 입당과 관련된 인사라던지 그런 건 다음주에 하면 되는 것이다. 충분히 교감을 갖고 진행해 오고 있다"고 했다.

그는 이어 "더 이상 입당과 관련한 불확실성을 가지고 가는 것이 오히려 정권교체 정치활동을 해 나가는데, 국민들께도 입장 분명하게 하지 않음으로서 혼선과 누를 끼치는게 아닌가 생각이 들어서, 결정한 지는 몇 시간 안 된다"고 했다.

이한열 열사 기념물을 보면서 부마 항쟁을 언급했다는 논란에 대해서는 "어이가 없었다. 당시 27살이었고 집도 연세대 앞이었고 도대체 이한열 열사의 사진을 보고 보고 모르는 사람이 어디 있겠나"라고 했다.

