세아베스틸, 2Q 영업익 939억…전년比 393.6% ↑

매출액 9585억원…전년 동기 대비 70% 증가

제품가격 인상 및 원가절감 등으로 영업이익 지속 개선

세아베스틸이 세아창원특수강 인수 이후 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다.

세아베스틸은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 939억원으로 전년 동기 대비 393.6% 증가했다고 29일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 9585억원으로 70% 늘었다. 특히 매출액은 2014년 2분기(5869억원) 이후 분기 기준 최대 매출을 기록했다.

세아베스틸은 "자동차, 건설중장비 등 전방산업의 수요 증가와 계절적 성수기 영향으로 매출이 크게 증가했고, 원재료 가격 상승을 반영한 제품 가격 인상, 원가절감에 따라 고정비 감소 효과를 내며 영업이익이 확대됐다"고 설명했다.

철강 수요는 코로나19 이후 견조하나, 각 국의 탄소중립 선언으로 글로벌 철강 생산량은 점차 감소할 것으로 예상된다. 이 때문에 철강 공급 부족 현상은 당분간 지속될 것으로 업계는 전망하고 있다.

세아베스틸은 "올해 하반기 생산·판매도 예상보다 호조세를 띌 것으로 기대하고 있다"며 "3분기는 휴가, 추석연휴 등 계절적 비수기로 2분기 대비 약세를 보이겠으나, 4분기부터 재반등이 예상된다"고 말했다.

세아베스틸은 최근 중국의 수출제품 증치세 환급 폐지 및 감산 결정 등의 영향으로 중국산 제품의 가격 경쟁력이 약화될 것으로 분석했다. 장기적 관점에서 국내 시장에서의 중국산 비중 축소에 따른 세아베스틸의 국내 시장점유율(Market Share) 확대도 기대된다. 다만 코로나19 재확산, 중국 수요산업 하락 가능성 등의 리스크 상존으로 매출 다변화와 최적화, 시황 예측력 제고 등을 통한 영업 효율 극대화하겠다는 전략이다.

