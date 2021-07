영암 월출산, 비대면 여행지 찾는 관광객에게 ‘최적’

월출산기슭 5.5㎞ 도보전용 코스…피톤치드 쐬며, 마음의 여유와 건강 챙겨

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암군은 영산강 하류 지역에 있으며, 중소형 평야 지대가 분포된 가운데 험하기로 유명한 월출산이 두드러지게 자리하고 있는 도시이다.

영암군의 도시 슬로건 ‘기의 고장 영암’이다. 월출산과 기를 연결해 한자 기(氣)를 차용해 역동감 있는 영암의 모습을 표현했으며, 월출산의 기운을 받아 행복, 희망, 풍요로운 미래가 있는 영암이라는 의미를 함축하고 있다.

영암군은 호남의 소금강(小金剛)이라 불리는 국립공원 월출산을 비롯해 다양한 오픈 공간 관광지를 보유하고 있어 다수와의 잦은 접촉을 피해 비대면 여행지를 찾는 관광객들에게 최적의 환경을 제공한다.

월출산기슭을 따라 지상의 기를 모아 하늘로 솟구치는 형국으로 조성된 기찬묏길은 진한 초록색을 띠며 울창함을 자랑하고 있다.

기찬묏길은 월출산기슭에 자리한 5.5㎞가량 되는 도보전용 코스로 월출산이 내뿜는 맑은 기운과 맥반석·삼림이 방사하는 원적외선과 피톤치드를 쐬며, 마음의 여유와 건강을 챙길 수 있는 일거양득의 좋은 기회가 될 것이다.

올곧게 자란 기찬묏길 금강송 숲길을 걷다 보면 영암군의 대표적인 랜드마크인 ‘기찬랜드’에 도착하게 된다. 월출산 용추골에 아름답게 자리한 기찬랜드는 천연 자연 풀장이 조성돼 수많은 피서객으로부터 주목을 받고 있다.

기찬랜드에 공급하는 수원은 천황봉에서 발원해 맥반석으로 이뤄진 계곡을 따라 사방댐에 담수한 천연수만을 사용하므로 최고의 수질은 물론 각종 미네랄이 함유돼 건강에도 유익한 것으로 알려졌다.

그곳에는 과거와 현재가 공존하는 문화관광 자원이 집적화돼 가야금산조기념관과 우리 지역 출신 명사들과 연계한 한국트로트가요센터, 조훈현 바둑기념관 등 둘러보는 재미가 쏠쏠하다.

또한, 천년의 세월을 지켜온 ‘구림 전통 한옥마을’은 도기박물관과 하정웅 미술관, 성기동관광지, 고택 등이 즐비해 과거 선조들의 전통과 문화의 기운을 느껴 볼 수 있다.

관광객의 미각을 자극할 영암 갈낙탕, 매력한우 등 氣 충만 다양한 먹거리까지 있어 오감 만족 최고의 힐링 충전 여행지로 두각을 나타내고 있다.

영암군은 전국 11번째, 전남 2번째 넓은 경지면적과 기름진 옥토를 가진 명실상부한 농업 강군으로 영암을 대표하는 농축산물로는 달마지쌀 골드, 매력한우, 삼호 무화과, 금정 대봉감, 황토고구마, 도포 멜론 등이 생산되고 있다. 이러한 지역 특산물 브랜드화를 통한 지역경제 활성화를 위해 노력하고 있다.

전동평 군수는 “기의 고장 영암은 많은 문화와 관광의 잠재력이 있는 지역이다”며 “기존의 지역 관광과 문화자원을 육성하는 한편 새로운 관광자원을 발굴하기 위해 최선의 노력을 다할 것이다”고 밝혔다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr