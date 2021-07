대구 간 尹 "朴 대통령 지지자 마음 공감…검사 윤석열 탈피하고 싶다"

"朴, 공무원 연금 개혁 해낸 분"

[아시아경제 이현주 기자] 20일 대구를 찾은 야권 유력 대선후보인 윤석열 전 검찰총장은 기자들과 만나 박근혜 전 대통령 지지자들이 비난이 이어지고 있다는 질문에 "과거 제가 처리한 일은 검사로서 숙명에 속하는 문제"라며 "지금도 분명하게 지지하고 계신 분들의 안타까운 마음에도 일리가 있다고 보고 공감하고 있다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 이어 "제가 정치를 시작해보니까 이게 참 어려운 일"이라면서 "누가 딱 정답을 가르쳐줄 수 없는 상황에서 고민하고 처리해나가는 분들이기 때문에 다들 존경 받고 또 존경할 만한 분들이 있다"고 말했다.

박 전 대통령에 대한 평가를 묻자 "본인의 세계관에 따라 선호하는 사람이 있겠지만 박 전 대통령도 국가 지도자로서 어려운 결단을 잘 내리신 것도 맞지 않느냐"며 "예를 들면 누구도 못했던 공무원 연금 개혁이라든지 이런 문제들은 정말 존중 받을 만한 결단이었다 생각한다"고 답했다.

'윤석열다움'이 사라졌다는 평가에 대해 "정치인이 돼서도 (검찰의 모습을) 계속 간직한다는 것이 맞는 것인가 의문"이라면서 "검사 시절에 살아있는 권력을 법으로 상대하는 모습은 조금 바뀌어 가지고 또 다른 각도에서 국민 권익을 위해서 또 싸워나가야 할 일 있으면 싸우겠다"고 말했다. 또 "검사로서의 윤석열, 자꾸 저는 탈피하고 잊어버리고 싶다"라고 덧붙이기도 했다.

최근 지지율 하락에 대해선 "제 미래를 늘 국민만 바라보고 국민 목소리를 듣고 가리키는 방향대로 저는 걸어가겠다고 말씀드렸다"고 강조했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr