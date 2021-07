이준석 "당원들, '당내 주자'만 도울 수 있어"…尹, 金 압박하나?

이준석 "타야 할 광역버스 놓치고 다음 정류장까지 쫓는 것 쉽지 않아"

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 이준석 대표가 19일 "우리 당의 국회의원과 당원협의회 위원장들을 포함한 당원들은 자유롭게 당내 대선주자의 선거 캠프에서 직책과 역할을 맡고 공표, 활동할 수 있다"고 밝혔다.

이 대표는 이날(19일) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 당내 대선주자의 선거 캠프인을 공개적으로 도울 수 있도록 허용했다. 그는 "다만 경선 관리의 공정성을 위해 경선 준비위원회나 지도부, 원내지도부 등의 당직을 맡은 인사들은 경선캠프에 참여해서 활동할 수 없다"라고 덧붙였다.

이는 홍준표 국민의힘 의원, 원희룡 제주지사, 유승민 전 의원과 최근 입당한 최재형 전 감사원장은 당원들의 도움을 받을 수 있도록 하되, 윤석열 전 검찰총장과 김동연 전 경제부총리에게는 거리를 유지하도록 하려는 것으로 해석된다.

앞서 이 대표는 KBS 라디오에 출연해 윤 전 총장 입당 시기에 대해 "타야 할 광역버스를 놓치고 다음 정류장까지 택시로 쫓아가는 게 쉽지는 않다"며 "입당을 늦출 이유가 합리적이면 국민이 용납하겠지만, 합리적 이유가 없고 정치적 이유에 국한된다면 다소 환영받지 못할 선택"이라고 말했다.

한편 국민의힘은 이날(19일) 이 대표의 주요 공약이었던 공직후보 자격시험 태스크포스(TF) 설치를 의결했다. 이에 따라 내년 지방선거에서부터 국민의힘 소속으로 선출직 공직자에 출마하려면 의정활동에 필요한 일정 수준의 실무능력 검증을 받아야 한다.

이 대표는 "커리큘럼 개발과 평가체계 구축에 민간의 훌륭한 전문가들도 참여할 수 있도록 하겠다"며 "제가 몇 번이나 언론에 밝힌 것처럼 공직후보자 기초자격시험이라고 하는 것은 공직후보자에 출마하는 분들의 능력을 전반적으로 향상시키자 하는 것도 있고 교육 프로그램을 잘 제공하겠다는 의도도 있기 때문에 역량강화 TF라고 이름 지었다"고 설명했다.

그는 공직후보자 자격시험이 '누구나 국민을 대표할 수 있다는 민주주의 정신을 훼손한다'는 일각의 비판에 대해 "우리 당은 이미 도덕성 검증 등을 진행하기에 일정한 피선거권 제한은 이미 이뤄지고 있다"며 "저희 입장에서는 교육 기능에 방점을 찍겠다고 몇 번이나 말했다. 충분히 대다수 인사들은 통과할 시험이라고 본다"고 말했다.

