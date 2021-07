尹"가족 검증, 불법·부당한거 아니라면 파헤쳐야"

[아시아경제 이민지 기자] 야권의 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 17일 "아주 불법·부당한 것이 아니라면 국민의 공복으로 나서는 정치 지도자에 대해서 국민이 가지는 궁금증, 의문점을 파헤칠 수도 있는 것"이라고 말했다.

이날 광주를 방문한 윤 전 총장은 '무분별한 가족 검증을 지양하자는 취지의 이재명 경기도지사 발언에 동의하는가'라는 질문에 이같이 답하며 이 지사와 온도차를 보였다.

윤 전 총장은 "일반론을 말씀드리는 것"이라고 전제한 뒤 "(의혹에) 근거가 있다면, 팩트에 기초해서 설명도 해 드리고 하는 게 정치 과정"이라는 견해를 밝혔다.

그러면서 그는 "이제 수준이 문제인데, 많은 국민이 양식을 갖고 계신다"며 "상식선에서 의혹이 있고, 그에 대한 설명이 이뤄지는 것 자체가 정치가 아닌가"라고 재차 밝혔다. X파일 논란에 '사실무근'이라는 입장을 고수한 윤 전 총장으로서는 검증 공세에 자신감을 거듭 드러낸 셈이다.

최재형 전 감사원장이 국민의당 입당 이후 대권행보에 속도를 내는 것에 대해선 "저는 정치참여를 시작하면서 이미 말씀을 드렸다"며 "어떤 분을 만나고 안 만나고는 아니지만, 가능한 많은 국민을 만나서 스킨십을 하겠다고 했다"고 강조했다.

이어 윤 총장은 "제가 말씀드리고 시작한 방향을 상당 기간 하게 될 것 같다"며 당분간 입당에 거리를 두겠다는 의향을 내비쳤다.

