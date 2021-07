[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,000 전일대비 300 등락률 +0.38% 거래량 5,115,541 전일가 79,700 2021.07.13 11:31 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승세 지속.. 개인은 '차익실현'“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 상승 출발.. 美 증시 호조에 기대감 close 는 비스포크 무풍에어컨에 디즈니 미키 마우스 캐릭터를 입힌 '미키 에디션'을 13일 출시했다고 밝혔다.

디즈니가 '팀 비스포크(TEAM BESPOKE)'에 합류하면서 만들어진 미키 에디션은 많은 사람에게 사랑받는 미키 마우스를 심플하게 형상화해 '비스포크 무풍 벽걸이 와이드'의 전면 패널과 '비스포크 무풍클래식'의 바람문 패널에 적용했다. 팀 비스포크는 삼성전자가 각 분야의 전문 업체와 함께 하는 오픈 협업 시스템으로 디자인·테크·콘텐츠 파트너로 이뤄졌다.

미키 에디션은 패널 액세서리 형태로 출시됐다. 비스포크 무풍클래식과 비스포크 무풍 벽걸이 와이드 에어컨을 보유하고 있는 소비자는 이 패널을 구매해 손쉽게 교체할 수 있다.

미키 에디션은 디즈니 핑크, 디즈니 그린의 2가지 색상이며 가격은 스탠드형과 벽걸이형 패널 모두 5만5000원이다.

