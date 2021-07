윤석열 "文정부, 자격 없다"…北 피살 공무원 유족 만나 위로

[아시아경제 금보령 기자] 야권 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 북한군에 피살된 해양수산부 공무원 이모 씨의 유족을 만나 위로했다. 이 자리에서 윤 전 총장은 문재인 정부를 향해 '더이상 정부 자격이 없다'며 강하게 비판했다.

윤 전 총장은 10일 오후 서울 광화문에 위치한 캠프 사무실에서 이모 씨의 아내와 그의 형을 만나 "국민이 절체절명의 위기에 처했을 때 적극적으로 나서 역할을 하고 그 과정을 소상히 밝히는 것은 국가의 기본적 책무"라며 "이를 보여주지 못하는 정부는 정부로서 자격이 없다"고 밝혔다. 이모 씨는 지난해 9월 서해상에서 어업지도 활동 중 북한군에 의해 사살됐다.

윤 전 총장은 또 "정부가 북한의 비인도적 처사에 강력 항의하고 국제사회와 보조를 맞춰 진상규명과 재발방지를 강력히 촉구해야 하는데 이를 못하고 있다"며 "각종 정찰자산과 교신을 통해 수집된 자료를 국민에게 있는 그대로 밝혀야 함에도 국가기밀이란 이유로 공개를 거부하고 있는 건 정부가 마땅히 해야 할 책무를 전혀 이행하지 않은 것과 다름없다"고 지적했다.

이어 윤 전 총장은 "권력이 정치적 이익을 위해 한 가족에게 얼마나 큰 고통을 가하고 있는지, 또 이 가족들이 겪고 있을 고통이 얼마나 클지 상상조차 할 수 없다"며 "군, 해경, 청와대 안보실 등의 행태를 볼 때 유족들의 피 끓는 호소에도 현 정부에서는 이 사건의 진상규명은 요원할 것"이라고 꼬집었다.

이모 씨의 형 이래진씨는 윤 전 총장에게 "마땅히 알아야 할 동생의 사망 경위를 파악하기 위해 정부에 정보공개를 요청했으나 거부 당했고, 결국 정보공개 소송 중"이라며 "무능하고 무질서한 정부 대응에 분개하며, 이를 바로잡기 위한 진상규명을 위해 너무 힘든 싸움을 하고 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr