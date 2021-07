"백신 많이 맞으면 효과 좋을 줄…" 이력 숨기고 4회 접종한 日 노인

[아시아경제 황수미 기자] 일본에서 한 80대 남성이 코로나19 백신을 4회나 접종한 것으로 밝혀졌다. 이 남성은 백신을 많이 맞을수록 더 많은 항체가 생길 것으로 기대해 접종 이력을 숨기고 지역을 옮겨 백신을 맞은 것으로 알려졌다.

지난 8일 일본 홋카이도 방송은 도토 지역 데시카가초에 거주하는 80대 남성이 백신 접종 사실을 숨기고 다른 지역에서 백신을 추가로 맞은 사실이 뒤늦게 드러났다고 보도했다.

보도에 따르면 이 남성은 지난 4월과 5월 데시카가초가 아닌 다른 지역에서 선행 접종으로 백신 2회 접종을 마쳤다. 이후 지난 6월 중순과 이달 초 데시카가초에서 일반 노인을 대상으로 한 백신 접종에 또 이름을 올렸다. 다른 지역에서의 백신 접종 이력을 숨긴 채 추가로 접종을 신청한 것이다.

이같은 사실은 지난 6일 국민건강보험이 데시카가초에 이 남성의 4월 백신 접종 비용을 청구하면서 적발됐다.

이 남성은 백신을 4회 접종한 이유에 대해 "접종 횟수를 늘리면 항체가 증가한다고 생각했다. 그만큼 효과가 좋을 줄 알았다"고 밝혔다고 현지 언론은 전했다.

이와 관련해 현지에서는 백신 접종에 구멍이 생긴 게 아니냐는 지적이 나오고 있다. 이에 데시카가초는 예진 과정에서 접종 이력을 철저히 살펴 재발 방지에 힘쓰겠다고 밝혔다.

