대구경찰청, 사기범죄 특별단속 … 상반기 1473명 검거·75명 구속

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구경찰청은 올해 상반기 사기범죄 특별단속을 벌여 전화금융사기 등 사기범 1473명을 검거하고 이중 75명을 구속했다고 9일 밝혔다.

지난 2월부터 5개월간 진행된 이번 사기범 특별단속에서는 모두 3393건이 적발됐다. 검거 유형별로 보면 ▲전화금융사기 519건 ▲보험사기 72건 ▲전세사기 24건 ▲취업사기 4건 ▲중고물품 거래 등 사이버사기 2774건 등이다.

대구경찰청은 광역수사대, 사이버경제범죄수사팀 등 직접 수사부서를 활용하고 일선 경찰서에 신고된 신종수법 범죄를 이관 받아 집중 수사하는 등 서민경제 침해사범에 적극 대응해 오고 있다.

올해 인력을 확대한 범죄수익추적수사팀을 활용해 범죄수익금 52억6000여만원 상당을 기소 전 몰수, 추징 보전 하는 등 피해자의 실질적인 피해 회복에도 노력하고 있다.

대구경찰청 관계자는 "민생 경제를 위협하는 사기범죄에 대한 추적 조사 역량을 강화해 피해회복 부분에 힘쓰겠다"며 "SNS 등 각종미디어를 통한 대국민 예방활동 또한 강화하고 있다"고 전했다.

