미국·독일서도 델타변이 대확산…신규확진 중 50% 넘어

미국서 최근 2주간 51.7% 차지…독일도 6월말 기준 59%

[아시아경제 김수환 기자] 미국과 독일에서 각각 코로나19 델타 변이가 확산하며 우세종이 됐다.

7일(현지시간) AP통신에 따르면 미 질병통제예방센터(CDC)는 6월 후반(6월 20일∼7월 3일) 집계에서 신규 확진 중 델타 변이 감염이 51.7%를 차지한 것으로 추정했다.

6월 초반(6월 6일∼19일) 집계에서 30.4%를 차지한 것보다 뛰어오른 것이다.

델타 변이는 인도에서 처음 발견돼 각국으로 급속히 확산 중으로, 알파 변이(영국발)보다 전염력이 40∼60% 높은 것으로 추정된다.

앞서 CDC는 지난달 15일 델타 변이를 '관심 변이'에서 '우려 변이'로 격상하고 경계해왔다.

이에 따라 조 바이든 행정부가 백신 접종 권고에 강력하게 나서야 한다는 전문가 의견이 많다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

6일 기준 미 전역의 일일 백신 접종은 87만 건 정도다. 이는 4월 13일 기록한 338만 건보다 74% 줄어든 것이라고 NYT는 분석했다.

아울러 미국 내 1회 이상 백신 접종률은 지난 6일 기준 67.1%다. 이는 미국 독립기념일인 7월 4일까지 모든 성인 중 70%에게 최소 1회 접종을 마치겠다고 공언한 바이든 대통령의 목표에 미치지 못하는 수치다.

독일에서도 6월 말 기준으로 델타 변이가 신규 확진의 59%를 차지해 우세종이 됐다고 질병 관리 당국인 로베르트코흐연구소(RKI)가 7일 밝혔다.

하루 신규 확진자도 2달여 만에 증가세로 돌아섰다고 RKI는 덧붙였다. 7일 기준 985명의 신규 확진자가 나와 일주일 전 신규 확진자(177명) 보다 대폭 급증한 것이다.

이에 따라 독일 당국은 방역 규제를 완화하는 데 속도를 조절하고 있다.

옌스 슈판 보건부 장관은 7일 라디오 방송에 나와 백신 접종 속도를 보면서 나머지 방역 규제 해제를 검토하겠다고 말했다.

현재 독일 내 1회 이상 백신 접종률은 57%다.

