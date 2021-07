[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 농협 창립 60주년을 기념해 세대를 이어 농협은행을 이용한 가족의 사연을 받는 '대대손손 농협 고객 이벤트'를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협 60년 역사를 함께한 가족의 농협과의 추억, 에피소드 등을 댓글로 작성하면 된다. 내달 5일까지 농협은행 공식 SNS에서 실시한다. 추첨으로 코닥미니샷, 한국화훼농협 플라워박스 등을 제공한다.

권준학 행장은 “앞으로도 세대를 이어 쭉 사랑받을 수 있도록 언제나 고객과 함께하는 농협은행이 되겠다”고 말했다.

