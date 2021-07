[아시아경제 문혜원 기자]국밥 브랜드 ‘육수당’은 여름을 맞아 재출시한 보양 메뉴 ‘누룽지반계탕’ 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

누룽지반계탕은 진하고 깊은 육수당만의 비법육수에 야들야들 고아낸 국내산 닭과 찹쌀, 누룽지를 넣어 고소한 맛을 자랑한다.

특히 닭 반 마리가 들어간 적당한 양으로 보양식을 즐기고픈 1인 고객과 여성 고객들이 먹기 좋아 지난해 여름에는 전체 판매 비중의 15% 이상을 차지하기도 했다.

프로모션은 다음 달 22일까지 진행되며, 기존 가격보다 약 10%할인된 금액으로 즐길 수 있다.

