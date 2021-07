서대문구 '아동이 행복하고 존중받는 도시' 조성 박차

문석진 구청장, ‘유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회’ 임시총회 참석

[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 최근 경기도 화성시 신텍스에서 열린 ‘유니세프 아동친화도시 추진 지방정부협의회’ 임시총회에 참석했다.

이날 행사에는 ‘아동이 행복하고 존중받는 도시’를 만들기 위해 뜻을 같이하는 회원 도시 단체장과 관계자 등 90여 명이 자리를 함께했다.

유니세프 아동친화도시 25주년을 축하하는 퍼포먼스와 선언문 발표 등을 통해 참석자들은 ‘모든 아동이 자신의 권리를 보호받고 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 도시를 만들어 갈 것’을 다짐했다.

2018년5월 유니세프 아동친화도시로 인증받은 서대문구는 지속적인 아동 참여 기회 확대와 아동 친화적 거버넌스 구성 및 운영 성과 등을 인정받아 지난해 보건복지부장관 표창을 받았다.

구는 신기한 놀이터 조성, 아동 주도 융합형 놀이 프로그램 운영을 통해 사회적 거리두기로 제한된 아동의 ‘놀 권리 증진’에 앞장서고 있다.

또 아동참여위원회, 청소년참여위원회, 청소년의회 운영으로 ‘아동청소년 참여’ 분야에서도 성과를 보이고 있다.

문석진 구청장은 “서대문구가 내년에 있을 유니세프 아동친화도시 상위 단계 인증을 준비하고 있다”며 “미래 세대인 아동들의 권리 증진과 보호를 위해 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

