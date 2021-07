한진철관, 한국철강협회 정회원으로 가입

[아시아경제 황윤주 기자] 구조관 전문업체인 한진철관이 한국철강협회 가족이 됐다.

한진철관은 한국철강협회 38번째 정회원으로 가입했다고 5일 밝혔다.

한진철관은 1980년 11월 설립하여 충남 천안에 제1공장, 제2공장에서 연산 28만t 규모의 일반 구조관(원형 및 각형, 컬러 각형) 및 가설재용 강관, 배관용 강관, 태양광용 강관을 생산하고 있다.

한진철관은 기계구조용 탄소강관 등 6개 품목에 대해 KS 인증을 받았음은 물론 일반구조용강관 등 5개 품목에 대해 일본공업규격을 획득하여 미국, EU 등에 우수한 품질의 철강재를 공급하고 있다.

또한 한진철관은 글로벌 Y2025 비전에 발맞추어 연간 10만t 이상의 수출 확대, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천, 스마트공장 실현을 통해 지속가능한 발전에 최선을 다하고 있다.

한편 한국철강협회는 현재 38개 정회원사와 6개 특별회원사 등 총 44개사 철강관련 회사가 활동하고 있다.

