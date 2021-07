중기부-산업부, 기업 ESG 경영지원…수출 물류난 해소 협업

제2차 정책협의회 개최…디지털 전환·탄소중립 지원



[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부와 산업통상자원부가 공동으로 중소·중견기업 ESG(환경·사회·지배구조) 경영지원 플랫폼을 운영하기로 뜻을 모았다. 수출 물류난 해소와 소부장·뿌리기업 지원 확대를 위해서도 두 부처가 협업한다는 방침이다.

중기부와 산업부는 6일 오전 정부대전청사에서 제2차 정책협의회를 개최한다. 2년 반여 만에 재개된 이번 협의회에서는 양 부처 차관이 참석해 디지털 전환과 탄소 중립, 수출 물류난 해소 등에 대한 협업 방안을 논의한다.

먼저 국회 심의 중인 디지털 전환 관련 법안(산업 디지털전환 촉진법, 중소기업 스마트제조혁신 지원법)이 조속히 통과될 수 있도록 협조하기로 했다.

산업단지 데이터 협업 TF팀을 구축하고 인공지능 제조 플랫폼(KAMP)의 데이터 정보를 산단 내 기업, 대학 등이 적극 활용할 수 있도록 공동 설명회도 열기로 했다.

중소·중견기업의 ESG 이행에 대한 어려움을 해소하기 위해 두 부처가 공동으로 'ESG 경영지원 플랫폼'(온라인)을 운영하고 중소기업형 ESG 가이드 라인도 마련하기로 했다.

아울러 수출 물류난 해소를 위해 국제운송비와 현지 물류비를 지원하는 추경 물류바우처사업에 협업할 계획이다. 두 부처 산하 수출지원기관 등이 함께 수출 유망 소상공인 육성, 스타트업 해외투자 유치, 브랜드-(K) 해외마케팅 등을 추진하기로 했다.

뿌리산업 지원 확대 방안과 반도체 공급 부족으로 어려움을 겪고 있는 중소 반도체설계업체(팹리스)-위탁생산(파운드리)의 협력지원 방안도 논의했다.

중소유통물류 활성화를 위한 부처 간 실무협의체를 구성하기로 하는 한편, 중기부 소부장 기술개발사업과 산업부 신뢰성기반활용지원사업 간 연계·가점 부여 방안도 검토하기로 했다.

박진규 산업부 차관은 "중소·중견기업들이 디지털 전환과 탄소중립과 같은 새로운 흐름을 성장의 발판으로 삼을 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "수출에도 활력을 불어넣을 수 있도록 지속적으로 머리를 맞댈 것"이라고 밝혔다.

강성천 중기부 차관은 "주요 정책분야별로 협력과제를 지속 발굴·논의해 대한민국 경제발전에 도움이 되는 협의회가 되도록 상호 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr