인천 검단신도시 입주민 스마트라이프 지원…'네스트e-음' 앱 운영

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사(iH공사)는 모바일 기반의 검단스마트도시 앱 '네스트e-음'을 30일부터 시범운영한다.

네스트e-음은 인천 서구 검단신도시 입주민의 편리하고 안전한 생활을 지원하기 위해 개발된 앱으로 교통·안전·환경·문화·행정 등 5대 분야에서 20개 서비스를 제공할 계획이다.

검단신도시는 지난 14일 호반써밋 1단지를 시작으로 연내 6개 단지 7976가구가 입주를 앞두고 있다.

네스트e-음은 입주 초기 입주민의 생활 편의를 위해 교통·행정·교육·의료·맛집 분야 25만개의 생활정보를 우선 제공하고, 이후 상황에 맞춰 다양한 서비스를 추가 제공할 예정이다.

특히 시민의 교통 편의와 안전을 생각한 서비스가 준비 단계에 있다.

버스 대기 및 이동시간을 획기적으로 단축하는 I-MOD(수요응답형 모빌리티) 버스의 호출·예약이 네스트e-음 앱을 통해 가능하도록 개발 중이며, 인천시 재난안전상황실과 연계한 긴급구조요청 서비스 등 안전 관련 기능도 선보인다.

공사는 네스트e-음 앱이 입주민의 생활 전반의 편의성을 향상하고 지역주민의 사회 활동, 이웃 간의 다양한 소통 창구가 될 수 있도록 시범운영 이후에도 지속적인 고도화 및 확산단계를 추진할 예정이다.

네스트e-음 앱은 구글 스토어(안드로이폰)와 앱스토어(아이폰)에서 검색해 다운로드 받을 수 있다.

이승우 iH공사 사장은 "네스트e-음 앱은 검단신도시 입주민을 위해 개발됐고 이름도 시민 공모전을 통해 지어졌다"며 "이 앱이 입주민의 안정적 정착에 도움이 되기를 바라며, 다른 스마트도시와는 차별화된 스마트서비스 제공을 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 인천 서구 원당·당하·마전·불로동 일원 1110만6000㎡에 들어서는 검단신도시에는 2023년까지 주택 7만5800여가구를 건설해 18만7000여명의 인구를 수용하게 된다. iH공사와 LH공사가 각각 50%의 지분으로 공동시행하고 있다.

