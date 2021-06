도쿄 '중점조치' 2~4주 연장될수도…올림픽 '무관중' 개최하나

도쿄 신규 감염자 수, 긴급사태 선포 기준 턱밑까지

코로나 대응 부처서 무관중 개최 의견 확산

[아시아경제 김수환 기자] 2020 도쿄올림픽·패럴림픽을 앞둔 도쿄에서 현재 시행 중인 코로나19 방역 대책 '중점조치'가 2~4주가량 연장될 것으로 보인다. 중점조치가 연장된다면 올림픽 개막 시기와도 겹치게 돼 경기가 무관중으로 개최될 가능성이 커진다.

마이니치신문은 30일 도쿄 등지의 중점조치를 2~4주 연장하는 방안이 검토되고 있다고 보도했다.

일본 정부는 도쿄를 포함한 전국 10개 도도부현(광역자치단체)의 긴급사태를 오키나와를 제외한 나머지 9곳에서 지난 21일부터 해제하고, 이 가운데 도쿄 등 7개 지역에는 긴급사태 바로 이전 단계인 중점조치를 7월 11일까지 발효하기로 했다.

마이니치신문 보도에 따르면 스가 요시히데 총리는 전날 자민당 간부회의에서 "수도권 신규 감염자 수가 다소 증가하는 경향을 보인다"며 "필요한 대책을 기동적으로 강구하겠다"고 말했다.

또 일본 정부의 코로나19 정책을 관장하는 니시무라 야스토시 경제재생상은 기자회견에서 "감염자가 늘면 긴급사태나 중점조치로 감염 확산을 억제하겠다"며 긴급사태 재선포 가능성까지 언급했다.

도쿄 지역 신규 확진자는 전날 476명을 기록하며 10일 연속으로 1주 전의 같은 날과 비교해 많았다.

이런 추세라면 도쿄에서 긴급사태가 선포될 가능성도 커진다.

긴급사태 선포 기준에 따르면 도쿄의 경우 신규 감염자가 하루 500명 이상이어야 한다. 신규 확진자 수 기준으로 긴급사태 선포 기준의 턱밑까지 다다른 것이다.

마이니치신문은 도쿄 외에 가나가와, 지바, 사이타마 등 수도권 3개 현의 중점조치도 연장하는 안이 검토되고 있다고 전했다.

중점조치를 2~4주 연장할 경우 7월 23일 개막이 예정된 올림픽 기간과 겹치면서 관중 수용 문제가 다시 쟁점으로 떠오르게 된다.

일본 정부는 지난 21일 국제올림픽위원회(IOC) 등과 개최한 회의에서 경기장당 수용 인원의 50% 범위에서 최대 1만 명까지 국내 관람객 입장을 허용하기로 했다. 7월 12일 이후로도 긴급사태나 중점조치가 발효한 상황일 경우 무관중 개최를 포함하는 추가 대책을 마련하기로 했다.

이와 관련, 마이니치신문은 스가 총리가 중점조치 적용 상황에선 경기장당 허용 인원을 프로야구 경기 등에서처럼 최대 5000명으로 하길 원하고 있다고 전했다. 하지만, 코로나19 방역 담당 부처인 후생노동성과 내각관방에서 무관중 개최가 불가피하다는 의견이 확산하면서 향후 방역조치 조정 과정에서 난항이 예상된다.

일본 정부는 7월 8일 스가 총리 주재의 코로나19 대책본부 회의를 열어 도쿄 등지의 중점조치 연장 여부를 결정할 예정이다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr