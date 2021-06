SK가스 ESG·인사위원회 설치…이사회 중심 경영 강화

[아시아경제 황윤주 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 가 이사회 중심 경영을 강화한다.

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 는 28일 이사회를 열어 'ESG위원회'와 '인사위원회' 설치를 의결하고 이사회 중심으로 기업지배구조를 개선한다고 밝혔다.

ESG위원회는 회사의 주요 의사결정에 대한 이사회의 전문성과 기능을 강화하기 위한 조직이다. SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)와 관련된 경영환경 변화에 전략적으로 대응하기 위해 ESG위원회를 신설했다. 재무적 성과만으로 기업을 평가하던 과거와 달리, 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소를 경영활동에 반영하는 ESG 경영이 장기적으로 기업 가치를 높이는 경영 활동이기 때문이다.

향후 SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 의 경영전략과 주요 투자, ESG 추진계획 등의 의사결정은 ESG위원회의 검토와 심의를 거쳐 진행된다.

인사위원회는 이사회와 주주총회에 상정하기 전에 대표이사 후보를 심사하여 최종 후보를 추천하고, 이사회의 의결 전 사내이사 및 주요 임원의 평가와 주주총회에서 의결된 이사 보수액 한도 내에서 개별 보수액을 심의하는 등 임원의 주요 인사 사항에 대한 심의 역할을 수행한다.

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 관계자는 “전 세계적으로 ESG 경영은 기업의 전략적 생존과 사회의 지속가능성을 위한 글로벌 스탠다드로 자리잡고 있다.”며, “ SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 는 이번 이사회 개편을 통해 더욱 전문적이고 전략적인 의사결정 체계를 구축하고, 이사회 중심 경영을 강화해 ESG 경영을 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,500 등락률 +4.78% 거래량 23,350 전일가 115,000 2021.06.28 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 전현정 변호사 사외이사 신규 선임수소테마 반가운 에너지 기업들[e공시 눈에 띄네]코스피-31일 close 는 이번 2개 위원회 신설로 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 총 4개의 위원회를 운영하게 됐으며, 기존 ‘지속가능경영위원회’는 ESG위원회와 중복된 기능을 수행함에 따라 폐지했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr