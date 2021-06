K쇼핑, 매일 아침 ‘기프티쇼’ 특가 판매…최대 39% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 30일까지 매일 아침 9시에 인기 기프티쇼를 한정수량으로 최대 39% 할인된 가격에 판매한다고 25일 밝혔다.

투썸플레이스 떠먹는 스트로베리 초콜릿생크림 케익과 아메리카노R 세트를 39% 할인된 가격에 판매한다. 굽네 볼케이노 치킨과 콜라 세트는 1만5000원에, 굽네 고추바사삭 세트는 1만4000원에 구매할 수 있다. K쇼핑 모바일 앱 상단 선물하기 메뉴를 통해 접속하면 할인 상품을 구매할 수 있다.

K쇼핑은 지난 3월 선물하기 서비스를 선보인 이후 기프티쇼 특가 행사, 적립금 페이백 이벤트 등을 진행하는 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 최근 반값 페이백 프로모션 이후 선물하기 기능을 이용한 고객의 순주문금액이 약 3000% 이상 증가하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.

K쇼핑은 다음달 14일까지 모바일 내에서 선물하기 기능을 사용해 결제한 고객에게 최대 50%까지 적립금을 페이백 해주는 이벤트를 진행하고 있다.

