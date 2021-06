경남도, 산사태 방지 관계관 회의 개최

산사태로 인한 인명피해 발생하지 않는 것이 목표

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난 22일 경남도 서부청사에서 '2021년 산사태 방지 관계관 회의'를 개최하고, 산사태 예방·대응 추진 상황을 점검했다.

이날 회의는 태풍 및 집중호우에 따른 산사태 예방과 대응을 위해 마련됐다.

지난 14일에 개최된 전국 산사태 방지 관계관회의 주요 사항을 전달하고, 지난해 집중호우 및 태풍으로 발생한 산사태 피해지 복구 현황과 대응 계획을 점검했다.

양산시, 산청군, 함양군, 거창군의 산사태 복구 사업 우수 사례를 공유하고, 미흡한 점을 보완하는 시간을 가졌다.

이어 시군별 산사태 방지 대책 추진 상황과 태풍 및 집중 호우 대비 방안, 관계기관 협업 방안 등에 관한 토론이 이어졌다.

윤동준 산림휴양 과장은 "산사태로 인한 피해 발생 시 신속한 복구 지원 활동을 강화할 것과 산사태 취약지역을 중심으로 태풍과 집중호우에 대비해 줄 것"을 당부했다.

도는 산사태 대책 상황실을 10월 15일까지 운영해 기상 상황에 따라 단계별로 24시간 비상근무 체계를 유지해 나간다는 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr