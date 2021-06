[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 18일 오후 서울과학기술대(총장 이동훈)로부터 코로나19 극복을 위한 KF94 마스크 1만 장(650만원 상당)을 전달받았다.

이날 전달식에서는 류경기 중랑구청장과 박미정 서울과학기술대 교육부총장이 참석했다. 전달받은 마스크는 지역 내 경로당 46개소에 배부될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 ”이번에 전달받은 마스크는 경로당 이용 어르신들의 코로나19 확산 방지와 방역에 큰 도움이 될 것“이라며 ”코로나19의 장기화로 어려운 상황에도 따뜻한 마음을 전달해주신 서울과학기술대에 깊은 감사의 말씀을 전한다“고 말했다.

