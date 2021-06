[아시아경제 임춘한 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 452,000 전일대비 1,500 등락률 +0.33% 거래량 30,905 전일가 450,500 2021.06.16 15:30 장마감 관련기사 현대·LG이어 롯데에도 밀린 삼성그룹株"이래도 비상용이라고?" 3세대 즉석밥 '햇반 솥밥' 나왔다 줄잇는 호실적에 목표가 상향 두배 늘었다 close 은 16일 미국 소재 계열사인 특수목적법인 'CJ푸즈 아메리카 홀딩스'(CJ Foods America Holdings)의 주식 43만8000주를 약 4896억원에 추가 취득한다고 공시했다.

주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음 달 15일이다.

CJ제일제당은 이번 주식 취득의 목적을 "CJ푸즈 아메리카 지분 27.14% 인수"라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr