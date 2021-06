[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 9일 광주 동구 학동에서 발생한 건물 붕괴사고와 관련해 "가용한 모든 장비와 인력을 동원해 신속하게 매몰자를 구조하고, 인명피해 최소화를 위해 모든 조치를 강구하라"고 긴급 지시했다.

김 총리는 이날 소방청, 국토교통부 등 관계기관장을 향해 이 같은 긴급지시를 내렸다고 국무조정실이 전했다.

아울러 전해철 행정안전부 장관과 노형욱 국토부 장관에게 "추가 피해가 발생하지 않도록 안전 조치를 취하라"고 지시했다.

김 총리는 특히 전 행안부 장관에게 전화를 걸어 "현장 상황을 확인하고, 인명피해를 최소화할 수 있도록 구조에 최선을 다해 달라"고 당부했다.

