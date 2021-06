[아시아경제 박소연 기자] 반도체용 진공 로봇 및 이송모듈 기업 라온테크 라온테크 232680 | 코넥스 증권정보 현재가 24,000 전일대비 1,400 등락률 -5.51% 거래량 18,801 전일가 25,400 2021.06.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"반도체 투자 확대, 진공로봇 제조사 라온테크 수혜"라온테크, 증권신고서 제출…5월 코스닥 이전 상장 추진라온테크, 고객사 신규 투자 수혜 close 는 일반 공모 청약 경쟁률이 779.09대 1로 집계됐다고 8일 밝혔다.

증거금은 약 9810억원이 몰렸다.

라온테크는 오는 17일 코스닥시장에 상장한다. 공모가는 1만8000원이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr