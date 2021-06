김기현 "文대통령, 국방부 장관·공군참모총장 경질해야"

전국민 휴가비?…손실보상부터 나서야

[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 당대표 권한대행 겸 원내대표는 4일 ‘공군 성추행 사건’과 관련해 문재인 대통령의 사과와 서욱 국방부 장관 이성용 공군참모총장의 사퇴를 요구했다.

김 대표대행은 이날 국회에서 열린 국민의힘 비상대책위원회 회의에서 "호국보훈의 달 6월이지만, 오늘은 군에 대한 실망과 분노를 넘어 자괴감마저 든다"면서 "성추행을 당한 뒤 극단적 선택을 한 공군 부사관 사건은 우리 군이 처한 현실을 여실히 보여주고 있는 ‘군정농단’ 사건이 아닐 수 없다"고 개탄했다.

그는 이번 사건과 관련해 "고인의 명예회복을 위해서라도, 제2, 제3의 또 다른 피해자가 발생하지 않도록 하기 위해서라도 철저한 진상조사를 통해 가해자는 물론 묵인, 방조자들까지 일벌백계해야 한다"면서 "군 통수권자로서 대통령의 대국민 사과와 함께 국방부 장관 및 공군참모총장 등의 즉각적인 경질을 요구한다"고 밝혔다.

김 대표대행은 "군 내부에 만연되어 있는 성범죄 자체도 심각한 문제이지만, 더 충격적인 것은 후속 처리 과정"이라며 "신속하고 공정한 조사로 관련자들을 처벌하고 재발방지책에 나서야 할 군이 오히려 사건을 무마하기 위해 합의를 종용하고, 회유하는 등 사건을 덮기에 급급했다"고 질타했다.

그는 "초동수사도 부실해 사건이 발생한 지 2주일이나 지나 첫 조사가 이뤄졌고, 수사의 기본인 가해자의 휴대폰도 피해자가 사망하고 나서야 부랴부랴 확보했다고 한다"며 "심지어 공군 수사기관은 피해자의 사망을 ‘단순 변사’로 보고했다고 하니 군이라고 부르기도 민망할 정도로 통째로 썩었다"고 꼬집었다.

김 대표대행은 문재인 대통령이 ‘절망스러웠을 피해자를 생각하면 가슴이 아프다’고 밝힌 것과 관련해 "마치 자신과는 아무런 상관이 없다는 식의 유체이탈 화법을 써 유족의 가슴에 씻을 수 없는 대못을 박았다"고 지적했다.

한편 그는 소상공인과 자영업자의 손실보상과 관련해 "4·7 재보궐선거에서 드러난 분노한 민심을 돈으로 달래기 위해, 청와대와 여당은 갑자기 필요성, 효과검증, 국내 경제여건, 인플레 등을 전혀 고려하지 않고 전 국민 휴가비 카드를 꺼내 들었다"면서 "정작 시급한 소상공인 손실보상은 외면하고 있으니, 답답하다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr