매일유업, 빨대 없는 멸균우유 ‘매일우유 빨대뺐소’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 매일유업이 '환경의 날'(매년 6월5일)을 앞두고 플라스틱 빨대를 제거한 멸균우유를 ‘매일우유 빨대뺐소’를 출시했다고 3일 밝혔다.

'매일우유 빨대뺐소'는 기존에 빨대가 부착돼 있던 ‘매일 멸균 오리지널’에서 플라스틱 빨대를 제거한 제품이다. 멸균팩 날개에는 가위로 자르기 쉽도록 절취선을 삽입했고, 전면 디자인에는 2021년 신축년을 상징하는 소 캐릭터를 적용해 빨대가 없다는 점을 강조했다. 매일우유 빨대뺐소는 매일유업 네이버 브랜드스토어에서 단독으로 판매한다.

매일유업은 지난해 마시는 발효유 ‘엔요100’에서 빨대를 제거한 것을 필두로, 올 초에는 빨대를 제거한 ‘상하목장 유기농 멸균우유’를 출시하기도 했다.

이 외에도 기존에 페트 용기를 사용하던 ‘슬로우밀크’는 종이 소재인 후레쉬팩으로 패키지를 변경하고, 매일우유 2.3ℓ와 상하목장 유기농우유 등은 패키지를 경량화함으로써 플라스틱 사용량을 줄이고 있다. RTD 컵커피 바리스타룰스 등 컵 형태 제품에서는 알루미늄 라벨을 제거해 분리수거가 용이하도록 개선했다.

매일유업 관계자는 “지난해 소비자들의 ‘빨대어택’에 응답해 빨대를 제거한 상하목장 멸균우유를 출시하며 많은 고객의 응원을 받았다”며 “고객의 소리에 귀를 기울이고, 기업활동이 환경에 미치는 영향력을 생각하며 앞으로도 계속해서 개선책을 찾아나갈 계획이다”고 전했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr